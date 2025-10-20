Vietri (FdI): “De Luca stia sereno, la sanità la salverà Cirielli”

Non si è fatta attendere la replica del centrodestra alle parole del governatore Vincenzo De Luca, che aveva rilanciato il tema della sanità campana e polemizzato con gli avversari politici.

A rispondere è Imma Vietri, deputata campana di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Affari Sociali e Sanità, che punta il dito contro quello che definisce “un fallimento lungo dieci anni”.

«De Luca insulta e scarica la colpa sugli altri – afferma Vietri – ma la verità è sotto gli occhi di tutti: la sanità campana è in ginocchio. Ospedali fatiscenti, pronto soccorso al collasso, personale stremato e cittadini costretti a curarsi fuori regione sono il risultato della sua gestione. Dopo anni di promesse e passerelle, i campani meritano serietà e risultati concreti.»

La deputata meloniana accusa il presidente uscente di aver “trasformato la sanità in un terreno di potere e propaganda”, mortificando professionalità e competenze:

«Molti medici e operatori di valore sono stati costretti ad andare via – continua – perché in Campania non contano merito e competenza, ma fedeltà politica. Questo è il vero dramma che De Luca lascia in eredità.»

Vietri, poi, rilancia la sfida del centrodestra e del candidato governatore Edmondo Cirielli:

«Alla sanità campana penserà Cirielli, un uomo del fare, capace e concreto. Con lui e con il Governo Meloni la Campania potrà finalmente voltare pagina, riportando organizzazione, efficienza e meritocrazia nel sistema sanitario.»

Non manca una stoccata anche all’ex presidente della Camera Roberto Fico, candidato del centrosinistra:

«Se la soluzione per De Luca è Fico e il cosiddetto “reddito di dignità”, significa che si continua sulla strada dell’assistenzialismo. Noi crediamo nel lavoro vero, nella competenza e nei risultati, non nelle elemosine elettorali.»

La tensione politica cresce dunque attorno al tema più sensibile della campagna elettorale: la sanità, terreno di scontro tra chi difende dieci anni di governo regionale e chi promette di riscriverne completamente la gestione.