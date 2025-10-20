Montemiletto – Branco di cinghiali invade la carreggiata, incidente in Contrada San Giovanni

Attimi di paura nella serata di ieri a Montemiletto, dove un branco di cinghiali ha attraversato improvvisamente la strada in Contrada San Giovanni, lungo il tratto che precede una delle gallerie in direzione Avellino.

L’ultimo animale del gruppo è stato centrato da due automobili, una diretta verso Avellino e l’altra in senso opposto, verso Montemiletto. L’impatto è stato inevitabile e ha causato danni ai veicoli, ma fortunatamente nessuna conseguenza per gli automobilisti, che ne sono usciti solo con un grande spavento.

Il cinghiale, colpito in pieno, è rimasto ferito sulla carreggiata, mentre la circolazione ha subito forti rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Montemiletto, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla regolazione del traffico.

L’episodio riaccende le polemiche sul crescente numero di incidenti causati dai cinghiali in Irpinia, ormai sempre più frequenti anche lungo arterie principali. Gli automobilisti chiedono interventi urgenti di contenimento per evitare nuovi rischi sulle strade del territorio.