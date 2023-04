Venuta: “A Gesualdo sulla promozione del territorio si naviga a vista, urge programmazione”

Queste le dichiarazioni di Carmine Venuta, del gruppo Insieme per Gesualdo, sull’operato dell’attuale Amministrazione del Comune del Principe dei Musici.

“Ci può stare che l’amministrazione faccia passare come una grande vittoria la visita della troupe de “Il Provinciale”, interessante trasmissione del bravissimo Federico Quaranta, anche se al loro arrivo Gesualdo si fece trovare impreparata e disordinata; anche se Carlo Gesualdo è diventato duca di Calabria; anche se la puntata tanto decantata tocca il nostro paese solo marginalmente.

Ci può stare in un’ottica di gestione del consenso politico.

Mi auguro che qualcuno mi smentisca, ma quello che non accetto è l’ennesima assenza ingiustificata del nostro paese ad un evento importante come quello svoltosi a Paestum dal 14 al 16 aprile. Il tavolo di lavoro sullo sviluppo della via Appia come percorso turistico, con i relativi risvolti nel mondo dell’artigianato, dell’enogastronomia e della valorizzazione dei luoghi è troppo importante; non può passare in secondo piano.

La nostra assenza è l’ennesima conferma del totale disinteresse, improvvisazione ed inadeguatezza da parte dell’Assessorato al Turismo nel costruire o quantomeno gettare le basi per uno sviluppo organico e strutturato dell’immagine del nostro paese. Da parte mia ho più volte esternato la disponibilità a dare una mano.

Ma se il tutto deve fermarsi ad una sequela di selfie condita da strafalcioni ed inesattezze, preferisco dirottare le mie competenze altrove.”