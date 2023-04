AVELLA. “Song Summer Festival 2023”, incontro organizzativo tra le associazioni. VIDEO

Inizia ad entrare nel vivo l’organizzazione della seconda edizione del “Song Summer Festival” che si terrà ad Avella presso il bellissimo scenario dell’anfiteatro romano il prossimo24 e 25 giugno 2023. Ieri presso la sala Alvarez del Comune di Avella si è tenuta una riunione organizzativa tra gli organizzatori e le associazioni locali chiamate a collaborare per contribuire al buon andamento della manifestazione. Presenti i rappresentanti dei Forum dei giovani del Mandamento, delle Pro Loco del territorio, oltre ai media partner come i ragazzi di Radio Avella e RPZ. Al tavolo anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale con in testa il sindaco di Avella Dott. Vincenzo Biancardi, il suo vice Anna Alaia e la delegata alle politiche sociali Nicoletta Longobardi. Con l’incontro di ieri è partita ufficialmente l’organizzazione dell’evento, noi abbiamo sentito alcuni dei partecipanti nel video allegato il nostro contributo.