Venerdì 8 luglio flash mob a Brusciano di Europa Verde dopo l’incendio che ha distrutto il Parco della Vita: “Riporteremo il verde e la legalità.”

Europa Verde non ci sta a chinare la testa e così dopo il rogo che ha distrutto interamente il Parco Della Vita di Brusciano ha deciso di far sentire la propria voce e di portare il proprio sostegno a Gaetano Allocca, presidente dell’Associazione Orto Botanico & Parco della VITA e noto ambientalista.

Infatti per venerdì 8 luglio, dalle ore 11, è previsto un flash mob della legalità proprio nel Parco della Vita.

“Questo parco deve tornare ad essere verde, deve risorgere dalle proprie ceneri, ancora una volta. Brusciano ed il Parco della Vita dovranno divenire il simbolo della lotta all’illegalità, del territorio che si ribella agli abusi e ai soprusi e che nonostante tutte le difficoltà riesce a far prevalere il bene sul male. Questa nostra manifestazione avrà una doppia valenza: quella di dare sostegno ad Allocca e a tutti coloro che hanno investito lacrime e sudore in questo parco, e, in secondo luogo, di gettare il seme della legalità qui e in tutti quei territori martoriati dalla cultura criminale e nemica del verde e dell’ambiente.”- il commento di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e Fiorella Zabatta, copresidente nazionale di Europa Verde.

