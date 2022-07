Mountain Bike — Nuovo look e gran successo della Moschiano Race Marathon

Un vivo successo ha riportato la Moschiano Race Marathon organizzata dalla Moschiano Bike Adventures con 180 bikers alla partenza della gara che ha assegnato i titoli regionali FCI Campania della specialità marathon.

La gara ha messo a dura gambe e polmoni, dei nostri bikers che, si sono dati battaglia su un percorso di 63 chilometri ricco di salite, strade tortuose, sterrate, seppur racchiuse in uno scenario da favola. In alternativa si poteva pedalare sul percorso granfondo di 37 chilometri ma il nemico è stato sicuramente il caldo torrido che ha reso particolarmente difficile il raggiungimento del traguardo.

Così Gianluca Romano a nome di tutto il comitato organizzatore della Moschiano Bike Adventures: “Vogliamo sottolineare a gran voce che La Mtb Moschiano Adventure nasce con la sola intenzione di divertirsi pedalando, divulgando lo Sport del Ciclismo appieno. Società partita letteralmente dal nulla per poi arrivare dopo soltanto due anni dalla sua nascita a disputare una gara marathon nel Campionato Regionale. Siamo fieri ed orgogliosi di ciò, basandoci anche su innumerevoli messaggi di congratulazioni. Non avremmo mai pensato certamente di poter riuscire a creare un qualcosa che potesse coinvolgere così tante persone fra, atleti, sponsor, autorità e simpatizzanti. E proprio partendo da queste premesse che vorremmo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a tutti i nostri collaboratori, che con senso di altruismo e abnegazione per lo sport e per gli impegni assunti hanno fatto si che si raggiungessimo risultati lusinghieri e gratificanti. Vi aspettiamo il prossimo anno,sempre più numerosi e con tantissime altre novità”.

PODIO ASSOLUTO MARATHON

1° Adriano Luciano (CPS Professional Team)

2° Gianfranco Aschettino (Murolo Costruzioni)

3° Giuseppe Della Rocca (Genesy Bike)

https://mtbonline.it/Risultato/1549/1/ risultati completi marathon

PODIO ASSOLUTO GRANFONDO

1° Domenico Casertano (Mtb Tifata)

2° Antonio Sabato (Ciclo Picentia)

3° Biagio Marigliano (Loose Dogs)

https://mtbonline.it/Risultato/1549/2/ risultati completi granfondo

PODIO E-BIKE

1° Claudio Coletta (Vesuviani Mtb)

2° Luca Miracolo (Bollino Team)

3° Eugenio De Leonardis (Mtbfan)

https://mtbonline.it/Risultato/1549/3/ risultati completi e-bike

I CAMPIONI REGIONALI MARATHON FCI CAMPANIA 2022

Elite: Gino Masino (Bike&Sport Team)

Under 23: Francesco Cesarano (Over the Top Bike Team)

Elite Sport: Giuseppe Della Rocca (Genesy Bike)

Master 1: Felice Marotta (Team Giuseppe Bike)

Master 3: Pietro Bruno (Rampikevoli Mtb)

Master 4: Antonio Caliendo (Asd Bollino Team)

Master 5: Salvatore Fratiello (Genesy Bike)

Master 6: Raffaele Riello (Mtb Tifata)

Master 7: Ciro Perrella (Vesuvio Mountainbike)

Master 8: Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers)

Master donna: Cinzia Di Micco (Matese Bike Team)

adsense – Responsive – Post Articolo