Valle del Sabato- Comuni e cittadini contro il raddoppio dell’elettrodotto

Da tempo diverse comunità della Media Valle del Sabato sono alle prese con il progetto di raddoppio dell’ elettrodotto da 380.000 volt lungo il tracciato “Avellino-Nord Benevento”. La costruzione di tale infrastruttura ha trovato l’opposizione dei comuni di Santa Paolina, Tufo e Montefusco, nonché del Comitato cittadino “M’illumino d’immenso”. L’incontro tra le parti interessate, tuttavia, non ha dato i frutti sperati. Il Coordinamento, che riunisce comuni e cittadini, con una nota datata 21 settembre ha espresso forte disappunto per gli esiti del meeting con i rappresentati della società Terna S.p.A., le cui controproposte sono state recepite negativamente.Si legge nel comunicato:”La proposta di corridoio avanzata, per quanto migliorativa rispetto a quella originaria, non offre alcuna concreta soluzione alle problematiche rappresentate alla Società elettrica.” Le ragioni addotte in antitesi all’elettrodotto descrivono un quadro estremamente ampio: “Abbiamo spiegato in modo argomentato che non si tratta solo di una questione riguardante reali o comunque prevedibili incompatibilità di salute ambientale, ma del danno irreversibile che tale opera arrecherebbe a un paesaggio e a un territorio che si sta cercando, con immensi sacrifici sostenuti da parte di cittadini e di istituzioni locali e territoriali, di attrezzarlo per una sua vocazione eno-turistica”. Il Comitato ha espresso, in conclusione al testo, la ferma volontà di continuare la protesta con tutti i mezzi, sociali e giuridici, consentiti dalla legge.

Andrea Squittieri