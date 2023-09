AVELLINO. In corso di svolgimento la convention del centrodestra campano

Oggi si è aperta ad Avellino la convention del centrodestra campano per tracciare il bilancio del primo anno di governo nazionale e lanciare le sfide per il futuro. Dopo la relazione introduttiva del Commissario Regionale e Segretario di Presidenza del Senato, Sen. Antonio Iannone, sono seguiti gli interventi dei seguenti Deputati e Senatori campani: Gimmi Cangiano, Marco Cerreto, Gianfranco Rotondi, Marta Schifone, Michele Schiano di Visconti, Imma Vietri, Nel pomeriggio prenderanno la parola Giulia Cosenza, Domenico Matera, Giovanna Petrenga e Sergio Rastrelli. Alle 17 è previsto l’intervento del Ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, che relazionerà sulle realizzazioni del suo Ministero e il valore identitario della Cultura, la giornata si chiuderà con una sezione dedicata alla Legge che riconoscerà lo sport in Costituzione.