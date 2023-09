I migliori muratori della Campania sono irpini. Successo per “Ediltrophy 2023” ad Atripalda

– Sono irpini i migliori muratori della Campania. Fiorentino ed Angelo Sellitto, di Pratola Serra, hanno sbaragliato la concorrenza delle altre province della regione e di quella di Potenza e si sono portati a casa il titolo ed il diritto a partecipare alla finale nazionale di Ediltrophy 2023 in programma a Bari, dal 19 al 21 ottobre, in occasione del Saie, fiera nazionale del settore costruzioni. Gli operai irpini non solo hanno realizzato il manufatto, un pilastro in forma elicoidale, nel minor tempo possibile (circa due ore e trenta) ma sono stati giudicati i più bravi anche dal punto di vista tecnico e della sicurezza sul lavoro.

I vincitori sono stati decretati dalla giuria composta da Giovanni Acerra, presidente dell’Ordine degli Ingeneri, Antonio Santosuosso, presidente dell’Ordine dei geometri, Erminio Petecca, presidente dell’Ordine degli Architetti e Michele Di Giacomo, presidente dell’Ance. I Sellitto hanno ottenuto 94 punti, la coppia di Napoli 90 e, al terzo posto, Benevento con 75 punti. In gara anche giovani muratori, categoria junior, e la vittoria è andata a Salerno con 84 punti, operai Mattia Brozzesi e Sebastian Victor Abel, mentre gli irpini Soccorso Del Regno e Donato Galizia hanno raggiunto 83 punti e la seconda posizione. Il premio speciale alla sicurezza è andato alla squadra junior di Napoli.

La sfida è durata circa quattro ore e non è stata fermata dal cattivo tempo. Il Cfs di contrada San Lorenzo, ad Atripalda, si è trasformato in un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Due classi dell’istituto per Geometri “Oscar D’Agostino” di Avellino, quarta e quinta, nonostante il giorno libero, hanno assisitito alla manifestazione accompagnati dal professore Maglio e dal dirigente Pietro Caterini. Presenti alla kermesse anche il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, e il direttore Ance Linda Pagliuca. L’ottima organizzazione curata dal Cfs, presidente Edoardo De Vito, direttore Gianni Solimine, ha ricevuto plausi e consensi da parte di tutti.