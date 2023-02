Vacanze relax in Puglia, come organizzarle

La Puglia è la meta ideale per una vacanza rilassante, perché ha clima mite, spiagge pulite e un ricco patrimonio culturale. È anche sede di alcuni dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO più famosi d’Italia, come la città barocca di Matera e il Parco Naturale del Gargano.

Un luogo di perdizione dove trascorrere la tua vacanza all’insegna del relax e del divertimento. In questo modo potrai non pensare alla routine quotidiana e staccare la spina per qualche giorno.

Di seguito andremo a vedere alcuni consigli per trascorrere una vacanza da sogno in Puglia.

Quando visitare la Puglia

La Puglia è una regione situata nell’Italia meridionale e quindi gode di un clima mite e temperature sempre abbastanza calde, sia in inverno che in estate.

La scelta del periodo di permanenza è abbastanza soggettiva e varia soprattutto dal tipo di vacanza che vuoi intraprendere. Se ti piace il mare, le serate e il trascorrere le giornate in spiaggia allora l’estate è sicuramente la stagione perfetta per le tue esigenze.

Se, invece, vuoi visitare l’entroterra pugliese o fare escursioni lungo la costa i periodi migliori per fare queste gite sono sicuramente la primavera o l’autunno.

Anche durante il periodo invernale, soprattutto sotto Natale è una vacanza insolita, ma molto suggestiva piena di luci ed eventi a tema natalizio.

Quanto tempo rimanere in Puglia

La durata della vacanza è anch’essa molto variabile. Per trascorrere qualche giorno al mare può andar bene anche un week end.

Il periodo di tempo migliore da trascorrere in Puglia è una settimana o quindici giorni. In questo modo avrai la possibilità di rilassarti, ambientarti al meglio e conoscere tradizioni e cultura di questa magnifica regione.

Dove alloggiare

La Puglia è una regione che lavora molto sul mondo del turismo e ogni anno ospita milioni di visitatori da tutto il mondo. Per rispondere positivamente a tutte le esigenze dei clienti offre tantissime strutture ricettive che variano per prezzi, tipologia e location.

Se vuoi trascorrere una vacanza rilassante ti consigliamo di controllare i resort Puglia sul mare. Con questa opzione potrai usufruire di tutti i benefici e avrai a pochi passi da te una delle zone marittime più belle del mondo.

Cosa visitare in Puglia

Oltre al mare e alle spiagge mozzafiato ci sono alcune cose da vedere che sono imperdibili. Di seguito vedremo quali sono i luoghi che devi assolutamente visitare durante una vacanza in Puglia.

Matera

Matera è una piccola città nella regione Puglia. È stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO dal 1993. La città è nota per la sua architettura medievale e per le enormi abitazioni rupestri chiamate Sassi.

È una delle destinazioni più popolari in Italia, soprattutto durante i mesi estivi per il suo bel clima e paesaggi mozzafiato. È famosa anche per la sua cucina, in particolare la pasta fresca, fatta con uova che vengono bollite in una pentola di terracotta su un fuoco aperto o su una stufa a legna.

Ostuni

Ostuni è una città costiera famosa per le sue case bianche, le sue chiese barocche e rovine antiche.

È una meta ideale per i viaggiatori che vogliono godersi una pausa rilassante in una città pittoresca con splendidi panorami. La città ha molto da offrire ai visitatori, comprese le spiagge e le vicine attrazioni come Porto Selvaggio.

Alberobello

Alberobello è una piccola città con una popolazione di circa 1.000 abitanti. È nota per la sua architettura unica e la sua bellezza naturale. La città è conosciuta anche per l’abbondanza di trulli, o case dal tetto arrotondato.

Ci sono molti siti storici che puoi esplorare e una natura meravigliosa da goderti. Alberobello è una meta attrattiva per chi vuole godere della bellezza e della cultura di questa regione.

Oltre a questi tre luoghi incantevoli ci sono tantissime altre città più grandi come Lecce, Bari o Foggia o luoghi turistici imperdibili come Polignano a Mare, le Grotte di Castellana, il Parco Naturale del Gargano e Castel del Monte.