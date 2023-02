Sabato 11 taglio del nastro di Innamorati della Musica 2023.

Quella di febbraio/marzo sarà una stagione straordinaria dedicata quasi completamente agli Anniversari di Maria Callas (100 anni dalla nascita) ed Enrico Caruso (150 anni dalla nascita).

Otto gli appuntamenti concertistici dall’11 febbraio al 26 marzo che si terranno nella Sala delle Arti (Via Provinciale 89 a Manocalzati – 100 metri da Progress) e verranno proposti nelle insolite formule di Caffè Concerto, di Matinèe domenicali, di Incontro Musica e Libri e di Gala evening con differenti orari e differenti momenti conviviali.

Si parte Sabato 11 febbraio – ore 19,00, con un Gala evening.

Il concerto dal titolo “Io Maria, tu Callas” ricorderà la Diva attraverso un reading liberamente tratto da “La Callas dimenticata” di Dario Fo e Franca Rame.

“Ci sono due persone in me: mi piacerebbe essere Maria, ma devo vivere all’altezza delle aspettative della Callas”: questo dichiarava in un’intervista Maria Callas, una donna che da una parte rappresenta una personalità provata dalla sua infanzia e dalle sue sfortunate vicende amorose; dall’altra un mito unico per la sua voce e per l’interpretazione dei personaggi operistici.

Umanità, Umorismo, Sofferenza…Maria; Arte, Mito, Diva…Callas!

“… perché la Callas una volta era Maria”, come scherzosamente si definiva in un’intervista.

La voce recitante di Maria sarà interpretata dall’attrice irpina Elisabetta Iannaccone, mentre il volto e la voce della Callas sarà interpretata dal soprano Samantha Sapienza. Al pianoforte Nadia Testa condurrà l’evento.

Ancora le voci liriche saranno protagoniste nei Caffè concerto previsti alle ore 17,00 di sabato 18, venerdì 24 e sabato 25 febbraio.

Marzo si aprirà con un omaggio alle Donne:

Sabato 4 marzo alle ore 17,00è previsto un reading musicale dal titolo “Donne in rinascita” con la speciale partecipazione della Dottoressa Maria Grazia Cataldi e le sue “Creature da palcoscenico”.

Ancora omaggio lirico a Caruso ed alla Callas Domenica 5 marzo alle ore 11.30 con un Matinée musicale con aperitivo.

La stagione si concluderà con due appuntamenti cameristici: Venerdì 24 marzo alle ore 17,00 caffè concertocon omaggio musicale a Morricone; Domenica 26 marzo, ore 11.30 Matinée musicale con aperitivocon “Jeau d’eau et d’amour” per Flauto ed Arpa.