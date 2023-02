Questa mattina il Comune di Avella ha provveduto a far mettere in sicurezza l’area oggetto dello scarico delle lastre di Eternit, anche perchè il vento della notte ha causato la rottura di alcune lastre facendo volare nell’aria circostante pezzi e polveri pericolose di questo materiale nocivo. Due operai hanno provveduto ad avvolgere in teli di plastica l’intero materiale, onde impedire che gli eventi atmosferici potessero ulteriormente aggravare la situazione.