Uniti per Sperone in Lutto per la Scomparsa del Papà del Consigliere Giuseppe Vecchione

Il gruppo politico “Uniti per Sperone” si unisce al dolore del consigliere comunale e fondatore Giuseppe Vecchione per la perdita del caro papà Stefano. In un momento così difficile, la comunità esprime la propria vicinanza e il proprio affetto a Giuseppe Vecchione e alla sua famiglia, manifestando cordoglio per la grave perdita.

Stefano Vecchione era una figura rispettata e conosciuta nel baianese, e la sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche in tutta la comunità. Il legame tra Giuseppe Vecchione e il suo gruppo politico va oltre la semplice collaborazione politica, fondandosi su un rapporto di amicizia e stima reciproca. È in questo spirito di solidarietà che “Uniti per Sperone” esprime il proprio sostegno al consigliere, ricordando l’importanza della condivisione e del supporto nei momenti di lutto.