Una piccola Agrabah nel Napoletano: a Sant’Antonio Abate apre il Villaggio di Aladdin, ingresso gratuito

Dal 29 agosto al 2 settembre, il Parco Naturale di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, si trasformerà in un mondo incantato con l’arrivo delle Notti d’Oriente. Per cinque giorni grandi e piccini potranno immergersi nella magia del regno di Aladdin e vivere un’esperienza unica tra scenografie luminose, percorsi tematici e postazioni fotografiche immersive, il tutto ad ingresso libero e gratuito.

I visitatori avranno la possibilità di ripercorrere la storia d’amore di Aladdin e Jasmine, passeggiando tra scenari ispirati alla città di Agrabah e incontrando i personaggi della celebre fiaba. L’evento promette momenti di intrattenimento per tutte le età, con simpatiche interazioni pensate soprattutto per i più piccoli.

La sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, ha sottolineato come il Parco Naturale sarà allestito su una superficie di 12.000 metri quadrati, offrendo un’esperienza suggestiva che mescola cultura, fantasia e divertimento.

In contemporanea, a pochi passi dall’uscita del parco, si svolgerà l’Oktoberfest Campania 2025, con stand gastronomici, musica dal vivo e aree ispirate alla tradizione bavarese, dove sarà possibile gustare birra servita nei tradizionali boccali di vetro.

L’appuntamento è dunque fissato per il prossimo fine settimana: una festa dedicata alla famiglia e alla fantasia, pronta a trasformare Sant’Antonio Abate in un piccolo angolo di magia.