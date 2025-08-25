Ragazza accoltellata ad Aversa: incidente in moto complica il caso

Aversa – Una serata di sabato si è trasformata in un episodio complesso per le forze dell’ordine di Aversa, dopo che una giovane donna è stata accoltellata e coinvolta in un incidente motociclistico.

Intorno alle 20:30, lungo viale Kennedy, un alterco tra due giovani è degenerato rapidamente, ferendo una donna sulla ventina. Un motociclista ha cercato di trasportarla d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati”, ma lungo il tragitto la moto è rimasta coinvolta in una collisione con un’auto guidata da un militare statunitense, aggravando la situazione.

All’arrivo in ospedale, sia la donna sia il giovane che l’accompagnava presentavano ferite da taglio compatibili con l’aggressione iniziale. Entrambi sono stati trasferiti in strutture più attrezzate: la ragazza a Pineta Grande di Castel Volturno, il giovane al Policlinico di Napoli. Ed è proprio qui che la vicenda assume una piega misteriosa: il ragazzo, nonostante le condizioni gravi, sarebbe riuscito a lasciare l’ospedale poco dopo il ricovero, rendendosi irreperibile.

Le autorità stanno cercando di ricostruire i dettagli della lite, dell’aggressione e dell’incidente stradale. Non sono ancora state rese note ipotesi su eventuali responsabilità penali, e la vicenda resta sotto stretta investigazione.