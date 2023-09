Una notizia buona e una cattiva per la Circumvesuviana.

La buona notizia è la conferma di 58 corse in più conservando l’orario ‘Sperimentale’ avviato a luglio scorso e ancora in vigore visto i risultati positivi ottenuti durante l’estate, e l’istituzione di un supporto bus linea Napoli-San Giorgio a Cremano via Centro Direzionale e linea Napoli-Pomigliano.

“L’azienda Eav attraverso una nota fa sapere che partire da domani, in aggiunta alle pre-esistenti corse ferroviarie i cui orari/percorsi sono consultabili sul sito www.eavsrl.ii, saranno istituite nuove corse automobilistiche da Napoli a San Giorgio via Centro Direzionale (e viceversa) e da Napoli a Pomigliano (e viceversa) a supporto dei servizi ferroviari, che saranno effettuate tutti i giorni”.

Le corse previste sono: una corsa bus da Napoli a San Giorgio a Cremano via Centro Direzionale con partenza alle ore 5:30; una corsa da San Giorgio a Cremano a Napoli via Centro Direzionale con partenza alle ore 6:34; una corsa da Napoli a Pomigliano con partenza alle ore 5:20; una corsa da Pomigliano a Napoli con partenza alle ore 6:25.

Mentre la notizia negativa è che ancora ci sono disagi per i passeggeri della linea Sorrento-Napoli con la linea interrotta a Torre Annunziata.

Di certo l’Ente Autonomo Volturno vuole andare verso il miglioramento del servizio garantendo puntualità e regolarità delle corse. E sembra che con le ultime iniziative il nuovo sistema sia più efficiente del precedente. I pendolari si augurano che duri fino a nuovi miglioramenti.

Nunziata Napolitano