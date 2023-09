Avellino : Gli Auguri agli Studenti Irpini da parte del delegato Provinciale di Forza Italia all’ Istruzione e Formazione Dott. Benito Giliberti

“Da ex studente prima e da ex insegnante dopo e da attuale delegato provinciale di Forza Italia all’istruzione e formazione desidero rivolgere i più sinceri auguri di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico a tutti gli alunni irpini e alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale della scuola.

Auguro alle famiglie di trascorrere questo nuovo anno scolastico all’insegna della serenità e di accompagnare i propri figli in questa nuova avventura scolastica con la giusta fiducia, entusiasmo e soprattutto con tanta pazienza, e consiglio di avere una collaborazione leale e continua con la scuola, perché soltanto “alleandosi” è possibile assicurare ai propri figli una buona formazione culturale e umana.

La scuola non può fare a meno della collaborazione e della vicinanza delle famiglie per iniziare un percorso che potrebbe non essere sempre facile.

Auguro ai docenti di ogni ordine e grado di svolgere il proprio lavoro con professionalità e impegno ma soprattutto con tanta passione che susciti in ciascun alunno il gusto per la conoscenza e la scoperta.

Sono certo che sapranno indirizzare i propri alunni verso la scoperta della Cultura e del Sapere; auguro tante e grandi soddisfazioni, tali da ripagare l’impegno e le fatiche che tale professione richiede.

Auguro buon lavoro al personale Amministrativo – Tecnico e ai collaboratori scolastici, figure professionali di fondamentale importanza che svolgono un lavoro importantissimo e incessante per il buon funzionamento della scuola.

Agli studenti auguro di iniziare questo nuovo anno scolastico con una forte dose di curiosità che gli permetterà di affrontare l’anno al meglio e soprattutto auguro che quest’anno gli garantirà un’effettiva crescita personale e culturale.

Auguro a tutti di poter utilizzare la scuola come strumento che renda liberi di pensare, critici e consapevoli e soprattutto che permetta di trasformare le conoscenze in competenze.

Sono certo che questo nuovo inizio come l’inizio di ogni cosa racchiude in sé tante speranze, sogni, aspettative ma sicuramente anche molte preoccupazioni.

Ai ragazzi vorrei ricordare che occorre dedizione, impegno, costanza e passione per raggiungere i propri obiettivi e per cercare di realizzare i propri sogni.

Auguro a tutti che quest’anno scolastico possa arricchire la propria personalità, aiuti a comprendere meglio il mondo che li circonda e ad iniziare o consolidare belle e sane amicizie.

Infine vorrei ricordare le parole di Papa Francesco:

“Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada che faccia crescere le tre lingue che una persona matura deve saper parlare:

La lingua del cuore

La lingua della mente

La lingua delle mani”

Buon lavoro e buon anno scolastico a tutti!”

Benito Giliberti