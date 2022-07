Un Comitato Civico per riprendere la battaglia per la strada di collegamento Vallo Lauro Santa Cristina, la ss403, che da anni vive in uno stato di abbandono. “Se le amministrazioni comunali, in primis quella di Moschiano, sono assenti e non mettono al centro della loro agenda politico amministrativa la manutenzione di una strada importante come quella che collega all’area della Valle dell’Irno e al salernitano, vorrà dire che ci dovremo pensare noi cittadini, visto che da anni la situazione non è cambiata, anzi si può dire che è peggiorata”. A lanciare l’iniziativa è Giuseppe Rubinaccio, che già negli anni scorsi, tra le fila del Mir aveva combattuto una battaglia per giungere ad interventi urgenti sulla strada, in particolare dopo una serie di smottamenti che l’avevano interessata: “Non è più tempo di pannicelli caldi e soluzioni tampone. La grande opporrtunità della progettazione del Pnrr offre alle amministrazioni un’occasione unica. Bisognerebbe saperla cogliere con tempestivitò e competenza. Se non si farà così, saremo noi a sollecitare”. Una mobilitazione che punta direttamente alla Provincia: “Tra poco sarà nuovamente avviata la stagione della raccolta di castagne e nocciole, con quali infrastrutture per la sicurezza dei cittadini? E’ ora di intervenire”.