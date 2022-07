Nola in ritiro a Caposele: ecco il programma completo

Il Nola 1925 andrà in ritiro a Caposele (AV) per continuare la sua preparazione atletica in vista della stagione 2022/2023. I bianconeri alloggeranno all’interno dell’Hotel Antico Ristorante Testa, che metterà a disposizione del Nola la struttura con tutti i suoi comfort. Mister Rogazzo, staff e calciatori saranno in ritiro dall’1 agosto fino al 13: tredici giorni di intensa preparazione conditi anche da 4 amichevoli. Gli allenamenti si terranno in doppia seduta, alle 9:30 ed alle 17:30, presso il campo comunale di Caposele.

Grazie ad un accordo tra la società del Nola e i gestori della struttura, inoltre, per i tifosi bianconeri interessati ad usufruire dei servizi dell’Antico Ristorante Testa durante i giorni del ritiro saranno previsti prezzi convenzionati. Per conoscere i prezzi del pernottamento e dei pasti in struttura basterà contattare l’Hotel Antico Ristorante Testa e informare i responsabili del motivo specifico della visita. Di seguito il programma delle amichevoli del ritiro:

4 Agosto, ore 17:30 – Nola vs Caposele

7 Agosto, ore 17:30 – Nola vs Nusco

10 Agosto, ore 17:30 – Nola vs Acerrana

13 Agosto, ore 17:30 – Lioni vs Nola