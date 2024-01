Avella: Presentato il Testo di Vincenzo Valletta sulla Storia dell’Antica Chiesa delle Anime del Purgatorio. Video

Nella suggestiva cornice della Chiesa del Purgatorio di Avella, è stato presentato con grande entusiasmo il testo di Vincenzo Valletta dedicato alla storia dell’antica Chiesa delle Anime del Purgatorio. Un’opera di ricerca dettagliata che ha il merito di far rivivere le memorie e le tradizioni legate a questo luogo sacro, evidenziando le sue radici storiche e il contributo dei preti che vi hanno celebrato messe nel corso dei secoli.

La presentazione, sponsorizzata con il supporto della Pro Loco Avella, ha attirato un pubblico numeroso e interessato, desideroso di approfondire la conoscenza della propria storia locale. Tra i presenti, figura il parroco di Avella, don Giuseppe Parisi, che ha condiviso il suo apprezzamento per l’iniziativa e la rilevanza della Chiesa delle Anime del Purgatorio nella storia religiosa della comunità.

Il presidente della Pro Loco Avella, Agostino Vitale, ha evidenziato l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio. La sponsorizzazione della pubblicazione del testo di Valletta non solo promuove la diffusione di informazioni preziose sulla chiesa, ma si inserisce anche in un progetto più ampio di restauro e valorizzazione del luogo sacro.

La dottoressa Antonia Solpietro, soprintendente della diocesi di Nola per i beni ecclesiastici, ha sottolineato l’importanza di custodire e tutelare le testimonianze del passato, garantendo così la continuità storica e spirituale della comunità.

Il testo di Vincenzo Valletta, oltre a fornire un approfondimento sulla storia della Chiesa delle Anime del Purgatorio, si propone come strumento di raccolta fondi per la ristrutturazione della stessa chiesa. La Pro Loco Avella ha annunciato che il ricavato delle offerte ricevute verrà destinato ai lavori di restauro, contribuendo così a preservare questo luogo di culto per le generazioni future.

La presentazione si è conclusa con la partecipazione attiva del pubblico, che ha avuto l’opportunità di porre domande e condividere riflessioni sulla storia e la valorizzazione del patrimonio culturale locale. Un momento di condivisione e impegno collettivo che auspica un futuro radioso per la Chiesa delle Anime del Purgatorio e la sua integrazione nella vita della comunità avellana.