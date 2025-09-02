Ultim’ora – Esplosione a Meta, si teme il peggio

META DI SORRENTO — Una forte esplosione ha scosso il centro cittadino questa mattina poco prima delle 8:30. La deflagrazione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata causata da una fuga di gas all’interno di un appartamento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento e i Carabinieri della compagnia locale. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e non si esclude la presenza di vittime all’interno dell’abitazione.

L’esplosione è stata avvertita in gran parte del quartiere, generando paura tra i residenti. Le autorità stanno ora cercando di mettere in sicurezza l’area e chiarire le cause dell’incidente.