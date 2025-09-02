Napoli si prepara al Natale: 150 chilometri di luci e un piano da 4,8 milioni di euro

NAPOLI — Quest’anno la città vuole trasformarsi in un palcoscenico luminoso senza precedenti. Dal 15 novembre al 7 gennaio, oltre 150 chilometri di luminarie illumineranno strade e piazze, accompagnati da installazioni tridimensionali, maxi alberi di Natale e un vero e proprio villaggio dedicato a Babbo Natale.

Il progetto, chiamato Illuminiamo Napoli 2025, è stato presentato oggi nel Salone delle Grida di Piazza Bovio, con la firma di un protocollo d’intesa tra il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, e il sindaco Gaetano Manfredi.

Il piano prevede un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro, di cui 3 milioni messi a disposizione dall’Ente camerale. L’obiettivo è duplice: creare un’atmosfera natalizia capace di attrarre visitatori da tutta Italia e rafforzare l’immagine di Napoli come città turistica di livello europeo.

Le luminarie non interesseranno soltanto le vie dello shopping, ma anche i quartieri più popolari e gli itinerari turistici, dal centro storico alle zone periferiche. L’idea è di costruire un percorso diffuso, capace di coniugare tradizione e innovazione, con giochi di luce e decorazioni artistiche che renderanno la città riconoscibile in ogni angolo.

Per Napoli, che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita costante dei flussi turistici, l’operazione rappresenta anche una scommessa economica: puntare sul Natale come occasione di rilancio e di coesione sociale, in una città che vive di identità, di riti collettivi e di scenografie urbane.