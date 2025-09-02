Avellino, mercoledì stop all’acqua in diverse strade per lavori: l’avviso di Alto Calore

AVELLINO – Disagi in vista per alcuni quartieri della città. L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato la sospensione dell’erogazione idrica nella giornata di mercoledì 3 settembre 2025, dalle ore 9 alle 14, per consentire lavori programmati sulla rete.

Le zone interessate saranno:

• Via R. Marsico (dal civico 2 al 28 e dal 5 a fine strada)

• Piazzale G. Gambale (dal civico 23 al 27)

• Asilo “Accademia dei giorni felici” in via Oscar D’Agostino

• Via Oscar D’Agostino (dal civico 5 al 7 e dal 2 al 6)

• Via M. Lenzi (dal civico 19 al 21 e dal civico 22 al 36)

• Via C. Fanzago (dal civico 14)

Alla riapertura del flusso idrico potranno verificarsi temporanei episodi di torbidità dell’acqua, fenomeni di breve durata che – precisa l’azienda – non compromettono la potabilità. In questi casi si raccomanda di lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino alla completa scomparsa dei residui.

Per aggiornamenti e comunicazioni ufficiali sarà possibile consultare il sito web www.altocalore.it e i canali social dell’azienda. In caso di necessità improrogabili resta attivo il numero verde 800.954.430.