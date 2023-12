U.S. Avellino. I convocati per la gara di domani a Crotone

In vista del match tra Crotone ed Avellino, valido per la diciannovesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti;

Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 5 Benedetti, 7 Falbo, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek, 44 Codraro, 59 Nosegbe – Susko;

Centrocampisti: 4 Sannipoli, 6 Palmiero, 17 Maisto, 21 Armellino, 27 D’Angelo, 23 Dall’Oglio, 33 Pezzella;

Attaccanti: 9 Patierno, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori.

REPORT

Indisponibili per i problemi fisici già noti i calciatori Erasmo Mulè, Raffaele Russo, Enis Tozaj ed Ignacio Lores Varela.

Federico Casarini in seguito ad un fastidio accusato in allenamento nei giorni scorsi ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra.

Felice D’Amico e Davide Mazzocco non sono inclusi nella lista dei 24 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.40/L del 14/07/2023.