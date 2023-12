“Babbo Natale con Te”: Ritorna l’atteso evento a Avella, organizzato dalla Cartoleria dei Sogni

Torna anche quest’anno Babbo Natale con Te, storica manifestazione organizzata dalla Cartoleria dei Sogni in collaborazione con il Comune di Avella e la Hollywood Animation.

Come ogni anno, l’esercizio commerciale sito in Largo Cattaneo nei pressi della banca Intesa San Paolo dedica una giornata, quella del 23 dicembre, ai bambini avellani ma non solo.

Tante le attrazioni: dalla danza acrobatica alle mascottes, dai funamboli all’intrattenimento creativo…il tutto corredato da popcorn, zucchero filato, cioccolata calda e quintali di caramelle.

L’evento che sarà totalmente gratuito si svolgerà nel Giardino del Palazzo Ducale a partire dalle ore 17 di sabato 23 dicembre prossimo.

Ospite d’onore della serata sarà ovviamente Babbo Natale, che disribuirà doni e dolciumi ai bambini e sarà a loro disposizione per ricevere la letterina e fare foto.

La Cartoleria dei Sogni invita dunque tutti i bambini accompagnati dai genitori a trascorrere qualche ora di divertimento e spensieratezza alla manifestazione Babbo Natale con Te.