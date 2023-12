MONTELLA. Donna pronta a lanciarsi nel vuoto salvata dai vigili del fuoco

Una donna in stato confusionale si avvicina pericolosamente ad uno strapiombo con chiari intenti suicidari.

È accaduto oggi pomeriggio a Montella, in località “Ripa della Falconara”.

Alcuni Vigili del Fuoco del Nucleo Speleo Alpinistica Fluviale di Napoli, impegnati in un’esercitazione, notano la scena e bloccano la donna, (24enne della provincia di Salerno).

Nel frattempo giungono sul posto i Carabinieri della locale Compagnia che, nella macchina utilizzata dalla donna per raggiungere la località montana, trovano biglietto di addio.

La donna è stata affidata alle cure degli operatori del 118 che l’hanno accompagnata in ospedale.