U.S. Avellino. De Cristofaro, in prestito e D’Angelo, a titolo definitivo, al Latina

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto al Latina Calcio 1932, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio De Cristofaro.
La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione.
L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Latina Calcio 1932 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sonny D’Angelo.
Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.