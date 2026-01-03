U.S. Avellino. De Cristofaro, in prestito e D’Angelo, a titolo definitivo, al Latina

03/01/2026 binews.it ATTUALITA', Calcio, Calcio Avellino, Calcio Avellino, EVIDENZA, SPORT 0

U.S. Avellino. De Cristofaro, in prestito e DAngelo, a titolo definitivo, al Latina

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto al Latina Calcio 1932, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio De Cristofaro.
La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione.U.S. Avellino. De Cristofaro, in prestito e DAngelo, a titolo definitivo, al Latina

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Latina Calcio 1932 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sonny D’Angelo.
Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.U.S. Avellino. De Cristofaro, in prestito e DAngelo, a titolo definitivo, al Latina