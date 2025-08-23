Mugnano del Cardinale, tutto pronto per i battenti di San Pellegrino

Questa notte a Mugnano del Cardinale si celebrerà il tradizionale rito dei battenti di San Pellegrino. Alle ore 02:30 sarà ufficiata la Santa Messa, celebrata dal parroco Don Giuseppe Autorino, momento iniziale della celebrazione.
I battenti partiranno alle ore 03:00 da Piazza Cardinale, percorrendo Via Garibaldi fino al Santuario di Santa Filomena, dove è prevista la benedizione davanti all’altare filomeniano. Successivamente, il corteo scenderà lungo Viale di Lucia e proseguirà lungo Via Roma fino al cimitero di Mugnano del Cardinale, dove i partecipanti prenderanno le navette per raggiungere Monteforte Irpino. Da Monteforte, il percorso continuerà a piedi fino ad Altavilla Irpina, con l’ingresso previsto in chiesa per le ore 09:00