Tutto nasce dal mio Cuore Scritti Pensieri Poesie, presentato ieri pomeriggio il volume al Circolo della Stampa di Avellino.

È stato presentato al Circolo della Stampa di Avellino il volume di poesie dell’autore irpino Giuseppe Iannuzzi “Tutto nasce dal mio Cuore Scritti Pensieri Poesie, un’opera nata durante il periodo della pandemia con l’intento dell’autore di far giungere a tante persone il messaggio forte che, nonostante la disabilità e nonostante le barriere con le quali tutti i giorni ci si ritrova a dover fare i conti e combattere per la quotidianità, soprattutto quelle mentali che arrecano ancora più paura e che non permettono alla società di emergere e di fiorire di nuovi orizzonti, non ci si deve mai arrendere.

A moderare l’incontro e a confrontarsi con l’autore la Prof.ssa Ilenia D’Oria docente del Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino e Presidente dell’Associazione Archeoclub D’Italia Sez. Avellino emozionata, ,la quale ha provato a ripercorrere i versi del libro che rispecchiano la vita di un uomo coraggioso tradotta in versi e il Coordinatore Regionale del M.I.D. Giovanni Esposito.

Il M.I.D. ha assunto a margine dell’incontro l’impegno forte e concreto con l’autore di voler diffondere il volume anche in altre realtà territoriali della Campania.

Un incontro poco partecipato dalle istituzioni, dalla cittadinanza e in particolar modo dalle realtà operanti nel campo della disabilità del territorio consegnando così all’iniziativa diverse poltrone in sala vuote, facendo percepire ai presenti un amaro sapore dal gusto dell’indifferenza totale rispetto alle tematiche della disabilità e al favorire di nuove culture volte alla piena inclusione conclude il M.I.D.