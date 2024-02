Sport Gratis a Brusciano. Progetto “Sport e Salute” dai 14 ai 34 anni

Studio Dance di Katia Romano e Kangei Goshin Do Ryu del maestro Stefano Galeotafiore, con sede a Cicciano in via Marconi 2, sono le associazioni capofila del progetto ministeriale “Sport e Salute” che offre la possibilità, per la fascia d’età dai 14 ai 34 anni, di fare sport, danza e arti marziali, in modo interamente gratuito e quindi senza alcun costo da sostenere.

Questo per dare a tutti la possibilità di accedere agli incontri e ai corsi, incentivando la partecipazione e l’inclusione sociale, anche e soprattutto in contesti più difficili. Perché i sogni e le passioni devono essere alla portata di tutti. Lo sport è sinonimo di aggregazione e la sua funzione sociale, oltre che salutare, va in ogni modo supportata.

Gli appuntamenti presso la palestra dell’istituto comprensivo De Filippo – De Ruggiero a Brusciano sono: io lunedì e il mercoledì dalle 19 alle 20 e il sabato dalle 15:30 alle 18:30.