Martedì Grasso a Sperone: Carro Allegorico e Allegria in Festa grazie all’Associazione Babalud

In un clima di gioia e festa, anche il paese di Sperone si prepara ad accogliere il Martedì Grasso con uno spettacolo unico: il carro allegorico organizzato dall’associazione Babalud, in collaborazione con la scuola di ballo “Passione Latina”. Un evento atteso e amato da tutti i residenti e non solo, che renderà ancora più vibrante l’atmosfera carnevalesca del paese.

L’appuntamento è fissato per oggi, 13 febbraio, quando il carro allegorico prenderà vita e sfilerà per le strade di Sperone a partire dalle ore 15. Il punto di partenza sarà il suggestivo piazzale S.Elia, da cui prenderà il via la colorata sfilata.

Grazie all’impegno e alla creatività dell’associazione Babalud e alla passione della scuola di ballo “Passione Latina”, il carro allegorico promette di essere uno spettacolo da non perdere. Decorato con cura e ricco di dettagli, il carro porterà con sé un’esplosione di colori, allegria e fantasia, portando avanti la tradizione del Carnevale con gusto e originalità.

L’evento non sarà solo un’occasione per divertirsi e festeggiare insieme, ma anche un modo per unire la comunità di Sperone in un momento di gioia e condivisione. Ogni anno, il Martedì Grasso porta con sé una carica di energia positiva e allegria contagiosa, e il carro allegorico organizzato da Babalud e la scuola di ballo “Passione Latina” sono pronti a far brillare ancora una volta questa tradizione.

Tutti sono invitati a partecipare a questa festa unica, a lasciarsi trasportare dalla magia del Carnevale e a godersi lo spettacolo offerto dal carro allegorico di Sperone. Che sia un’occasione per creare ricordi indimenticabili e per celebrare insieme la bellezza della vita e della comunità. Buon Martedì Grasso a tutti!