Tufino Summer 2024: Un’Estate di Eventi e Divertimento

Il comune di Tufino, situato in provincia di Napoli, ha il piacere di presentare “Tufino Summer 2024”. Dopo il grande successo delle prime giornate, la manifestazione continua a regalare momenti indimenticabili ai suoi partecipanti. L’estate a Tufino si annuncia ricca di eventi imperdibili, tutti ospitati nella suggestiva cornice di Piazza Gragnano.

### Programma degli Eventi

*Sabato 13 luglio, ore 21:00*

– *Il mio canto libero*: Sotto la direzione del Maestro Fausto, una serata dedicata alla musica dal vivo.

*Domenica 14 luglio, ore 21:45*

– *DJ Set con Maurizio Filisdeo*: Una notte di musica e balli per tutti gli appassionati.

*Venerdì 19 luglio, ore 21:00*

– *Song e Napol Original Band*: Un viaggio nella musica napoletana che promette di incantare il pubblico.

*Sabato 20 luglio, ore 21:00*

– *Tributo a Massimo Ranieri con Rino Villani*: Un omaggio al grande artista italiano.

– A seguire, *Jalisse in concerto*: Il duo vincitore del Festival di Sanremo 1997 con il loro celebre “Fiumi di parole”.

*Domenica 21 luglio, ore 21:00*

– *85° edizione di Miss Italia*: Un appuntamento con la bellezza e l’eleganza delle concorrenti del famoso concorso.

*Sabato 27 luglio, ore 21:00*

– *Canta Tufino*: Una serata organizzata dal forum giovanile locale, dedicata ai talenti canori del territorio.

*Domenica 28 luglio, ore 21:00*

– *Ridere è una cosa seria*: Uno spettacolo di animazione e divertimento a cura della Hollywood Animation.

“Tufino Summer 2024” si conferma un evento di riferimento per l’estate, offrendo un’ampia gamma di spettacoli e attività per tutte le età. Non perdete l’occasione di vivere momenti di svago e cultura insieme alla comunità di Tufino. Vi aspettiamo numerosi in Piazza Gragnano per celebrare insieme un’estate indimenticabile!