Trionfo dei Legionari Baianesi nella Finale del Torneo “Euro 2024”

I Legionari Baianesi, guidati dal Presidente Marino Barzaghi e dal Direttore Sportivo Giovanni Picciocchi, hanno conquistato una vittoria straordinaria nella finale del prestigioso torneo estivo di calcio a otto “Euro 2024”, disputato presso il Circolo Sportivo Roma 6. La squadra ha dimostrato grande carattere, tecnica e determinazione.

La Formazione e il Match

In porta Luca Dionisi, con Vittorio Vecchione, Luca Bresciani e Daniele Nigro a formare la difesa a tre. Il centrocampo era composto da Fabio Alessandrini, Alberto Laudati e Alessandro Simonetta, mentre in attacco brillava il bomber Carmine Gaeta. A disposizione anche Alberto Casavecchia, Vincenzo Manna, Lonel Vechiu e il giovanissimo Stefano Picciocchi, all’esordio. Indisponibili Luca Limmatola e Stefano Picciocchi senior.

La Gara

Il match è stato combattuto sin dall’inizio, con un primo tempo che si è concluso in parità sul 4-4. I Legionari sono andati in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Carmine Gaeta e Alessandro Simonetta. Gli avversari hanno recuperato portandosi sul 2-2. Nuovo vantaggio dei Legionari con Gaeta (3-2), ma gli avversari hanno pareggiato ancora (3-3). Prima della fine del primo tempo, Gaeta ha segnato nuovamente (4-3), ma gli avversari hanno trovato il pareggio sul 4-4.

Nel secondo tempo, i Legionari hanno dimostrato il loro maggiore tasso tecnico e potenza fisico-atletica. Fabio Alessandrini ha portato la squadra sul 5-4 e Alberto Laudati ha sigillato la vittoria con il gol del 6-4.

La Vittoria

La partita è stata caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte, con azioni spettacolari, difese solide e parate strepitose. Carmine Gaeta si è distinto come capocannoniere del torneo con 13 reti.

Le Parole del Presidente

Durante la cerimonia di premiazione, un emozionato Presidente Marino Barzaghi ha dichiarato: «Ringrazio di cuore questi fantastici ragazzi per avermi regalato momenti emozionanti e fatto rivivere sensazioni di vita inimmaginabili. Costruire questo meraviglioso gruppo con forte spirito di appartenenza ed essere il Presidente di questo gruppo ha costituito, per me, motivo di grande soddisfazione e di immenso orgoglio. Grazie di cuore a Stefano Eleuteri per l’amicizia e la sempre ineccepibile organizzazione ed ospitalità e un grazie immenso a questi fantastici atleti, ma prima ancora bravissimi ragazzi sotto il profilo umano!»

Prossimi Appuntamenti

I Legionari Baianesi danno appuntamento a settembre per nuove avventure ed emozioni. Stay tuned!