Valle Caudina: due 16enni muoiono in un Incidente con la moto

La Valle Caudina è sconvolta da una tragedia immane in questo terzo fine settimana di luglio. Due ragazzo di appena sedici anni hanno perso la vita in un incidente stradale. Questo lutto ha colpito profondamente la comunità, lasciando tutti in uno stato di dolore e sgomento.

I due giovani, entrambi di Rotondi, erano a bordo di uno scooter quando sono stati coinvolti in un tragico incidente. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter su cui viaggiavano ha urtato un altro ciclomotore per poi sbattere contro un muro, provocando la caduta dei due ragazzi. I carabinieri stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incidente, cercando di capire se il pilota ha perso il controllo del veicolo o se ci sia stato uno scontro con altri mezzi. Il fatto è avvenuto su una strada parallela al centro commerciale Liz Gallery di Montesarchio.

Uno dei due occupanti dello scooter, Vincenzo, è morto sul colpo. Nonostante i tempestivi interventi dei soccorritori del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. L’amico, Alessandro, che viaggiava con lui è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Pio, dove è morto dopo essere sottoposto a un’operazione delicatissima.