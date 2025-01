Tragedia all’Epifania: Emanuele Barone, 23 anni, perde la vita in un incidente stradale a Striano

La comunità di Striano è sotto shock per la tragica scomparsa di Emanuele Barone, un ragazzo di soli 23 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del suo scooter, finendo con violenza sull’asfalto nei pressi dello stadio comunale. Nonostante indossasse il casco protettivo, l’impatto si è rivelato fatale: Emanuele avrebbe scivolato per diversi metri prima che la sua corsa si arrestasse.

Allertati dal rumore dello schianto, alcuni residenti si sono immediatamente attivati per chiamare i soccorsi. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le gravi lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sono state acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane. Al momento, la pista più accreditata è quella di una perdita di controllo del mezzo, ma non si escludono altre ipotesi.

La salma di Emanuele Barone è stata posta sotto sequestro in attesa delle decisioni del magistrato sull’eventuale esecuzione dell’autopsia.

La comunità locale, profondamente scossa dalla tragedia, si è stretta attorno alla famiglia del giovane, ricordato da amici e conoscenti come un ragazzo solare e pieno di vita.

L’incidente accende nuovamente i riflettori sull’importanza della sicurezza stradale, un tema che non può essere sottovalutato. Emanuele lascia un vuoto immenso nel cuore di chi lo conosceva, portando con sé il dolore di una vita spezzata troppo presto.