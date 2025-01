Belém do Pará: Porta Strategica per l’Amazzonia e Opportunità per le Imprese Europee

Di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e Direttore Generale AGENZIA EUROMEDITERRANEA DI SVILUPPO

Belém do Pará, situata nel cuore dell’Amazzonia, rappresenta un crocevia strategico e uno dei principali poli economici del Nord del Brasile. Lo Stato del Pará, rinomato per le sue risorse naturali, come bauxite, ferro, oro e legname certificato, oltre a una biodiversità unica al mondo, offre un contesto ideale per lo sviluppo di collaborazioni economiche e investimenti internazionali.

Grazie ai solidi rapporti tra Brasile, Italia, Svizzera e Lussemburgo, emergono nuove opportunità per rafforzare la cooperazione tra Europa e America Latina, puntando su settori strategici e innovativi.

Opportunità per le Imprese nei Settori Strategici

Il Pará rappresenta una piattaforma privilegiata per le aziende italiane, svizzere e lussemburghesi, con importanti prospettive nei seguenti settori:

1. Costruzioni e infrastrutture

La crescente urbanizzazione della regione e la necessità di infrastrutture moderne generano una forte domanda per imprese specializzate in edilizia e progettazione urbana.

2. Materie prime e risorse naturali

L’estrazione e la lavorazione di metalli preziosi, insieme alla produzione di legname certificato, sono segmenti in forte espansione, con un elevato potenziale per investitori europei.

3. Settore bancario e finanziario

L’espansione del mercato finanziario nella regione crea spazi di crescita per istituzioni e operatori interessati a consolidare la propria presenza in America Latina.

La COP30: Un’Occasione Storica

Nel 2025, Belém ospiterà la COP30, un evento di portata globale che pone il Brasile al centro delle discussioni sulla sostenibilità. Questo rappresenta un’opportunità unica per le aziende europee di posizionarsi come leader nella gestione sostenibile delle risorse naturali, nelle energie rinnovabili e nel turismo ecologico. La COP30 offre una vetrina ideale per dimostrare l’importanza di una collaborazione strategica tra Europa e Brasile, con un focus su innovazione e sostenibilità.

Un Mercato in Crescita e una Posizione Geografica Privilegiata

Investire nel Pará significa accedere a un mercato in rapida espansione, dotato di una posizione geografica strategica per il commercio internazionale. La limitata presenza di aziende europee nella regione rappresenta un’opportunità irripetibile per imprenditori visionari di Italia, Svizzera e Lussemburgo, pronti a cogliere le sfide e i benefici di un contesto economico in evoluzione.

Per esplorare queste prospettive di investimento e scoprire come PMI INTERNATIONAL possa supportare le imprese nell’espansione verso questa regione strategica, invitiamo gli interessati a contattarci per ulteriori dettagli e opportunità.

PMI INTERNATIONAL – Collegare le Imprese al Futuro