Tragedia a Conza della Campania: 46enne trovato senza vita in una tenda vicino al lago

È un episodio tragico quello avvenuto a Conza della Campania, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 46enne di Sturno all’interno di una tenda vicino alla diga di Conza. L’uomo, che si era accampato per pescare, è stato probabilmente colto da un malore durante la notte. Non sono stati riscontrati segni di violenza esterna, ma gli accertamenti da parte dei Carabinieri sono ancora in corso per chiarire le esatte cause del decesso. Si tratta di un evento drammatico che ha scosso la comunità locale.