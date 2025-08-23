Grottaminarda: auto parcheggiata nella villa comunale durante il Festone, residenti costringono il conducente a tornare indietro

Grottaminarda. Un episodio insolito ha interrotto ieri sera la serenità del Festone, la tradizionale festa cittadina. Nel tentativo, con ogni probabilità, di trovare rapidamente un parcheggio, un automobilista ha imboccato l’ingresso della villa comunale, proprio mentre numerosi residenti, famiglie e bambini affollavano i vialetti del parco.

La scena ha suscitato immediato sconcerto. Alcuni giovani presenti hanno reagito prontamente, invitando l’automobilista a invertire la marcia e ad abbandonare l’area pedonale. Dopo momenti di comprensibile concitazione, l’auto ha lasciato la villa e ha fatto ritorno sulla strada principale.

Non si sono registrati feriti né conseguenze di rilievo, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dell’area in occasione di eventi molto partecipati.