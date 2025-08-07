Napoli, arrestato pusher tunisino di 21 anni per spaccio e resistenza in centro città

Un giovane tunisino di 21 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato a Napoli, nel cuore della città, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto in piazza Capuana, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio nei quartieri centrali.

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati in un servizio straordinario di controllo, hanno notato uno scambio sospetto tra due uomini. Alla vista delle forze dell’ordine, il giovane tunisino ha tentato di fuggire e opposto resistenza, ma è stato prontamente bloccato dopo una breve colluttazione.

Irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, il 21enne è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi, e di una somma in contanti ritenuta provento dell’attività illecita. L’acquirente è stato identificato e sanzionato amministrativamente per detenzione personale di droga.

L’arrestato è stato portato negli uffici di polizia, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’operazione si inserisce in un più ampio sforzo della Questura di Napoli volto a reprimere il traffico di stupefacenti nelle zone più vulnerabili della città, in particolare nelle aree centrali dove lo spaccio resta una problematica diffusa.