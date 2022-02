TESORI SVELATI. Da sabato 5 a martedì 15 febbraio 2022 Museo Irpino

Il Museo Irpino in occasione dei festeggiamenti del capodanno Cinese svela i suoi tesori orientali della Collezione Salomone Dieci giorni dedicati alla Cina e all’arte orientale per ri-scoprire i materiali della prestigiosa Collezione Salomone custodita nella sezione deposito del Museo Irpino.

Una raccolta di oggetti di varia natura e provenienza donati al museo nel 1935 da Giuseppe Salomone, colonnello medico di Marina, saranno esposti per la prima volta tutti insieme in concomitanza del capodanno Cinese! Vasi, statuette, vassoi, ciotole ed interi servizi per i cerimoniali del tè, che raffigurano suggestivi paesaggi e riprendono scene tradizionali della vita quotidiana del Sol Levante e della Cina Imperiale. Un’occasione unica per immergersi in un’altra cultura e augurarsi nuovamente buon anno!

Programma

Sabato 5 febbraio

Complesso Monumentale Carcere Borbonico

h 17.30. Apertura del nuovo percorso allestitivo e visita guidata

Tesori svelati, oriental edition. Materiali inediti della Collezione Salomone, max 10 partecipanti

Sabato 12 febbraio – Complesso Monumentale Carcere Borbonico, h 17.30, Visita guidata

Tesori svelati, oriental edition. Materiali inediti della Collezione Salomone

max 10 partecipanti

Martedì 15 febbraio

Complesso Monumentale Carcere Borbonico

Festa delle Lanterne

h.16.30

La festa delle Lanterne segna la fine delle celebrazioni del capodanno cinese! Insieme ne realizzeremo una a cui affidare sogni e gli auguri per i mesi che verranno!

Età 7-12

max 10 partecipanti

