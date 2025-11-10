Seconda Categoria – Girone C: L’Avella vola a punteggio pieno. Serino e Contrada inseguono. Quinque de Roca corsaro ad Avellino

La 5ª giornata del Girone C di Seconda Categoria conferma l’Avella come squadra da battere: la formazione biancorossoblù supera il Cicciano con il risultato di 2-1, centrando la quinta vittoria consecutiva e restando al comando della classifica a punteggio pieno (15 punti). Un avvio praticamente perfetto, fatto di solidità, convinzione e continuità.
Subito alle spalle risponde il Serino 1928, che si impone 3-0 sull’Atletico Baiano 2015: una prestazione netta, ritmata e ben gestita, che certifica le ambizioni della squadra serinese.
Continua la corsa anche del Contrada Forino, protagonista di una gara spettacolare contro l’Atletico Sirignano: successo interno 5-3 e terzo posto consolidato a quota 12.
Colpo pesantissimo in trasferta del Quinque de Roca, che passa 3-1 sul campo del Real Avellino: tre punti di carattere e compattezza, utili per agganciare il blocco di alta classifica.
Vittoria importante anche per il Sol Sports Club, che batte la Rinascita Marzanese per 2-0, rilanciandosi in graduatoria dopo un avvio altalenante.
Gara equilibrata invece tra Vusciano Calcio e G. Carotenuto, con i padroni di casa che la spuntano 2-1 grazie a maggiore concretezza nei momenti chiave.
Nell’anticipo delle 15:00, successo di misura per la Salza Irpina 1999, che vince 1-0 contro il Santa Lucia di Serino, centrando la seconda vittoria stagionale.
RISULTATI – 5ª GIORNATA
Sabato 8 novembre
• Avella 2–1 Cicciano
• Serino 1928 3–0 Atletico Baiano 2015
• Sol Sports Club 2–0 Rinascita Marzanese
Domenica 9 novembre
• Visciano Calcio 2–1 G. Carotenuto
• Contrada Forino 5–3 Atletico Sirignano
• Salza Irpina 1999 1–0 Santa Lucia di Serino
• Real Avellino 1–3 Quinque de Roca
CLASSIFICA
1. Avella – 15
2. Serino 1928 – 13
3. Contrada Forino – 12
4. Quinque de Roca – 10
5. Visciano Calcio – 7
6. Salza Irpina 1999 – 7
7. Real Avellino – 6
8. Atletico Baiano 2015 – 6
9. Rinascita Marzanese – 5
10. Sol Sports Club – 5
11. Cicciano – 4
12. Atletico Sirignano – 4
13. G. Carotenuto – 3
14. Santa Lucia di Serino – 2
PROSSIMO TURNO – 6ª GIORNATA (Domenica 16 novembre, ore 14:30)
• Atletico Baiano 2015 – Visciano Calcio
• Atletico Sirignano – Real Avellino
• Cicciano – Contrada Forino
• G. Carotenuto – Sol Sports Club
• Quinque de Roca – Serino 1928
• Rinascita Marzanese – Salza Irpina 1999
• Santa Lucia di Serino – Avella