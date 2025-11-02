Seconda Categoria – Girone D: L’Avella vola ancora, Serino all’inseguimento. Goleade e spettacolo nella quarta giornata

Un weekend ricco di gol e sorprese nel girone D di Seconda Categoria Campania, dove l’Avella FC continua la sua marcia perfetta e resta in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti.
I granata espugnano il campo della Contrada Forino per 2-1, confermando solidità e concretezza anche fuori casa. Alle spalle dell’Avella resiste il Serino 1928, travolgente con un 5-0 esterno sul campo neutro di Avella contro G. Carotenuto, in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto.
Giornata spettacolare anche per il Quinque De Roca, corsaro a Sirignano con un incredibile 6-3 sull’Atletico Sirignano. Lo stesso risultato pirotecnico (3-3) è arrivato nei match tra Rinascita Marzanese e Visciano Calcio e tra Santa Lucia di Serino e Sol Sports Club, partite ricche di emozioni e ribaltamenti.
Sorride anche l’Atletico Baiano 2015, che supera in casa 3-2 il Real Avellino, mentre il Salza Irpina 1999 ottiene un successo pesante in trasferta battendo 1-0 il Cicciano.
RISULTATI – 4ª GIORNATA
Sabato 1 novembre
• Rinascita Marzanese – Visciano Calcio 3-3
• Santa Lucia di Serino – Sol Sports Club 3-3
• Atletico Baiano 2015 – Real Avellino 3-2
• Atletico Sirignano – Quinque De Roca 3-6
Domenica 2 novembre
• Cicciano – Salza Irpina 1999 0-1
• Contrada Forino – Avella FC 1-2
• G. Carotenuto – Serino 1928 0-5
CLASSIFICA
1. Avella FC – 12
2. Serino 1928 – 10
3. Contrada Forino – 9
4. Quinque De Roca – 7
5. Real Avellino – 6
6. Atletico Baiano 2015 – 6
7. Rinascita Marzanese – 5
8. Visciano Calcio – 4
9. Cicciano – 4
10. Salza Irpina 1999 – 4
11. Atletico Sirignano – 4
12. G. Carotenuto – 3
13. Santa Lucia di Serino – 2
14. Sol Sports Club – 2
PROSSIMO TURNO – 5ª GIORNATA
Domenica 9 novembre, ore 14:30
• Avella FC – Cicciano
• Contrada Forino – Atletico Sirignano
• Real Avellino – Quinque De Roca
• Serino 1928 – Atletico Baiano 2015
• Sol Sports Club – Rinascita Marzanese
• Visciano Calcio – G. Carotenuto
Ore 15:30
• Salza Irpina 1999 – Santa Lucia di Serino
L’Avella FC si conferma la squadra da battere, ma il Serino 1928 resta incollato con prestazioni convincenti e una difesa di ferro. In coda, Santa Lucia di Serino e Sol Sports Club cercano ancora la prima vittoria stagionale, mentre Quinque De Roca e Contrada Forino mostrano solidità e ambizione per restare nel gruppo di testa.