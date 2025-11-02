Seconda Categoria – Girone D: L’Avella vola ancora, Serino all’inseguimento. Goleade e spettacolo nella quarta giornata

Un weekend ricco di gol e sorprese nel girone D di Seconda Categoria Campania, dove l’Avella FC continua la sua marcia perfetta e resta in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti.

I granata espugnano il campo della Contrada Forino per 2-1, confermando solidità e concretezza anche fuori casa. Alle spalle dell’Avella resiste il Serino 1928, travolgente con un 5-0 esterno sul campo neutro di Avella contro G. Carotenuto, in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto.

Giornata spettacolare anche per il Quinque De Roca, corsaro a Sirignano con un incredibile 6-3 sull’Atletico Sirignano. Lo stesso risultato pirotecnico (3-3) è arrivato nei match tra Rinascita Marzanese e Visciano Calcio e tra Santa Lucia di Serino e Sol Sports Club, partite ricche di emozioni e ribaltamenti.

Sorride anche l’Atletico Baiano 2015, che supera in casa 3-2 il Real Avellino, mentre il Salza Irpina 1999 ottiene un successo pesante in trasferta battendo 1-0 il Cicciano.

RISULTATI – 4ª GIORNATA

Sabato 1 novembre

• Rinascita Marzanese – Visciano Calcio 3-3

• Santa Lucia di Serino – Sol Sports Club 3-3

• Atletico Baiano 2015 – Real Avellino 3-2

• Atletico Sirignano – Quinque De Roca 3-6

Domenica 2 novembre

• Cicciano – Salza Irpina 1999 0-1

• Contrada Forino – Avella FC 1-2

• G. Carotenuto – Serino 1928 0-5

CLASSIFICA

1. Avella FC – 12

2. Serino 1928 – 10

3. Contrada Forino – 9

4. Quinque De Roca – 7

5. Real Avellino – 6

6. Atletico Baiano 2015 – 6

7. Rinascita Marzanese – 5

8. Visciano Calcio – 4

9. Cicciano – 4

10. Salza Irpina 1999 – 4

11. Atletico Sirignano – 4

12. G. Carotenuto – 3

13. Santa Lucia di Serino – 2

14. Sol Sports Club – 2

PROSSIMO TURNO – 5ª GIORNATA

Domenica 9 novembre, ore 14:30

• Avella FC – Cicciano

• Contrada Forino – Atletico Sirignano

• Real Avellino – Quinque De Roca

• Serino 1928 – Atletico Baiano 2015

• Sol Sports Club – Rinascita Marzanese

• Visciano Calcio – G. Carotenuto

Ore 15:30

• Salza Irpina 1999 – Santa Lucia di Serino

L’Avella FC si conferma la squadra da battere, ma il Serino 1928 resta incollato con prestazioni convincenti e una difesa di ferro. In coda, Santa Lucia di Serino e Sol Sports Club cercano ancora la prima vittoria stagionale, mentre Quinque De Roca e Contrada Forino mostrano solidità e ambizione per restare nel gruppo di testa.