BAIANO. Canta Napoli… al Colosseo Serata speciale, domenica

E’ assortita al meglio del pregevole gradimento la varietà delle proposte che faranno da filo conduttore del revival, che renderà omaggio alla cultura musical–canora napoletana, attingendo alla cospicua e popolare tradizione classica che la connota negli inconfondibili tratti identificativi, per arricchirne, nello stesso tempo, il fascino con originali ed estrose incursioni nei generi e stili espressivi della contemporaneità. Un revival dagli effetti speciali, che sarà incorniciato e ravvivato dalle brillanti coreografie, il cui allestimento sarà curato da Emiliana Mauro con la sensibilità artistica e la fine eleganza che ne caratterizza l’impegno artistico. Ed andrà … in scena domenica prossima nel Teatro Colosseo con ingresso a titolo gratuito che sarà attivo alle ore 18,30 e posti regolarmente numerati per invito, mentre il sipario si alzerà alle ore 19,00.

D’ impronta … amatoriale, il revival si annuncia di attraente caratura artistica e godibile intrattenimento, a cui fa da … affidabile carta di credito il conclamato e ben noto pedigree delle protagoniste e dei protagonisti che lo animeranno e che vivono la comune passione per la canzone napoletana Napoli, oltre che per il teatro, partecipando ad eventi spettacolari in spazi scolastici e negli ambiti delle associazioni di promozione culturale, per condividerla, al contempo, con i doveri di famiglia, gli impegni di lavoro e lo studio.

A comporre il cast dello spettacolo, Ciro Grossi, Anna Rondine, Riccardo D’ Avanzo, Giusy De Laurentiis, Franco e Stefania Acierno, Pina Acierno e Andrea Bellofatto, che si alterneranno sul palcoscenico con la presentazione dell’eclettico Antonio Picciocchi, animatore ed ispiratore dello spettacolo, organizzato in stretta e diretta collaborazione con Giovanni Capiluongo e Carlo Melissa, nel quadro delle iniziative de L’Incontro. Un operoso ed accurato lavoro per un cast davvero di tutto rispetto e rilievo, di cui è simbolica espressione e testimonianza di primario valore artistico, Pina Acierno, mezzo soprano che per circa trenta anni ha fatto parte del Coro del San Carlo.Una straordinaria carriera artistica e concertistica vissuta nei maggiori teatri delle capitali e delle città più importanti di mezzo mondo. Preziose e belle esperienze, per le quali Pina Acierno, tuttavia, ha sempre e costantemente conservato vincoli inalterati e legami profondi … con la terra natia del piccolo … paese, qual è Baiano, in cui vive risiede … Ed appena qualche mese è stata gratificata dal Premio dell’Anfiteatro d’Argento proprio nel Teatro Colosseo, il pregevole riconoscimento che viene conferito dall’associazione La Piccola cometa alle personalità che si distinguono sui territori nelle arti, nelle professioni e nell’imprenditoria.