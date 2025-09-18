Tentato furto a un distributore di carburante a Venticano: ladri in fuga dopo l’arrivo dei Carabinieri

Una notte di tensione lungo la strada provinciale di Venticano, nell’Avellinese. Tre uomini, con il volto coperto, hanno tentato un colpo in pieno stile “spaccata”, lanciando un furgone contro la colonnina del self service di un distributore di carburante.

L’obiettivo era l’incasso custodito all’interno, ma l’azione non è andata a buon fine. I malviventi, sorpresi dall’arrivo di due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, hanno abbandonato il furgone e si sono dati alla fuga a bordo di un’auto rubata poco prima.

Nessun bottino, ma tanta paura

Nonostante l’impatto violento, i ladri non sono riusciti a portare via denaro né beni dal distributore. Il danno, per ora, resta materiale: la colonnina è stata gravemente danneggiata, e l’episodio ha lasciato sgomenti i residenti della zona, già segnati da precedenti episodi di microcriminalità.

Le indagini

Le ricerche dei fuggitivi sono ancora in corso. I Carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo elementi utili per risalire ai responsabili. Non si esclude che il colpo sia stato messo a segno da una banda già attiva sul territorio.

Per la comunità di Venticano, l’episodio rappresenta un nuovo campanello d’allarme su un fenomeno che continua a preoccupare le aree interne della Campania: furti e rapine messe a segno da gruppi che spesso si muovono con modalità violente e fulminee.