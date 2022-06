Teatro in Fermentazione a Sant’Andrea di Conza con il Teatro Bellini di Napoli

l Comune di Sant’Andrea di Conza – insieme alle Associazioni “Io voglio restare in Irpinia”, “Michele Mariano Iannicelli” e “Irpinia Onlus 2000” – è risultato vincitore del bando “Fermenti in Comune” promosso da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

A partire dal mese di luglio, nel complesso dell’Episcopio, si terranno due corsi di formazione per mestieri teatrali in collaborazione con Bellini Teatro Factory, la scuola di formazione per attori, registi e drammaturghi del Teatro Bellini di Napoli. In “cattedra”, Igor Esposito, poeta e drammaturgo, e Francesco Saponaro, regista, drammaturgo, scenografo e film-maker. In allegato, il bando di partecipazione al corso di scrittura drammaturgica con Igor Esposito.

adsense – Responsive – Post Articolo