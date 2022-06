E’ nato il piccolo Antonio Vittoria per la gioia di papà Michele e mamma Lucia Vittoria. Il bimbo nato a Bolzano per la gioia dei parenti tutti in particolare dello zio Francesco e dai nonni materni e paterni. “Nonostante ci separano mille chilometri siamo vicinissimi a voi in questo giorno di festa per la nostra famiglia”.

Auguri anche dalla redazione di Binews.

