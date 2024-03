Teatro Amatoriale a Baiano: L’Associazione MELA presenta ‘Vieni una sera a Teatro’ con una rassegna di spettacoli imperdibili a partire da aprile”

Nuova iniziativa per l’Associazione MELA che organizza “Vieni una sera a Teatro”, rassegna di teatro amatoriale che aprirà la stagione 2024 e si svolgerà ad Aprile nel Teatro Colosseo di Baiano (AV).

Subito un debutto di livello il 6 aprile alle ore 20.30 con “Arape ‘e zitto!!!”, brillante commedia diretta da Ernesto Sasso che dopo il notevole successo riscosso nelle precedenti repliche di Sant’Anastasia e Cesinali sbarcherà nel Baianese.

Il giorno successivo, 7 aprile ore 20.30, sarà la volta della Compagnia Arianovateatro che metterà in scena “Il diavolo li fa e poi li accoppia”, esilarante lavoro scritto da Stefano Palmucci per la regia di Rita Pirro.

A concludere la rassegna sarà invece la Compagnia Teatrale Stabile MELA, che proporrà “Il settimo si riposò” da Fayad per la regia di Franco Pinelli: 26 e 27 aprile alle ore 20.30, 28 aprile alle ore 18.30

Per info e prenotazioni: Riccardo 328-2888577; Ernesto 388-7747512; Associazionemela12@gmail.com