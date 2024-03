Taurano (AV). Il sindaco Maffettone promuove azione comune contro i furti – Nascita del “Controllo del Vicinato” per la Prevenzione

Il Sindaco di Taurano, Salvatore Maffettone, ha giocato un ruolo fondamentale nell’incontro presso la Prefettura di Avellino con altri Sindaci del Vallo, un’iniziativa che ha portato all’individuazione di una linea d’azione comune per affrontare il crescente problema dei furti di appartamento che ha generato una vera e propria psicosi tra i cittadini.

La Prefettura ha prontamente preso atto della situazione e ha fornito indicazioni precise alle forze dell’ordine, coinvolgendo sia i Carabinieri che la Polizia, al fine di condurre indagini dettagliate e mettere insieme tutte le informazioni necessarie per un intervento mirato contro gli autori di questi raid sequenziali di furti.

Sebbene alcuni dettagli delle indagini siano mantenuti riservati per questioni di privacy, il fatto che le forze dell’ordine stiano agendo è un segnale positivo che potrebbe portare a un sollievo per la cittadinanza.

In risposta a questa situazione, il Sindaco ha lanciato un appello alla comunità, informandola sulla creazione di una sorta di “Controllo del Vicinato” come strumento di prevenzione. Questa iniziativa implica la partecipazione attiva dei cittadini, incoraggiandoli a segnalare qualsiasi attività sospetta nei pressi delle abitazioni. La cittadinanza è chiamata a segnalare qualsiasi veicolo o movimento particolare di persone sconosciute, contribuendo così alla prevenzione dei furti.

Si sottolinea l’importanza di non prendere iniziative personali o intervenire verbalmente o fisicamente in caso di sospetti, ma di rapportarsi telefonicamente con il Comando dei Carabinieri (112), la Polizia di Stato (113), e la Polizia Municipale Comunale, seguendo le indicazioni date. La collaborazione attiva della comunità è fondamentale per affrontare con successo questa problematica e ristabilire un senso di sicurezza nella città di Taurano.