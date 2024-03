Teatro a Avella: I Mandamentali all’Assalto del Risate con ‘Stu Vascio Nun è Vascio

Il Teatro Biancardi di Avella è pronto a ospitare due fine settimana all’insegna delle risate grazie alla rassegna di teatro amatoriale “Ridere fa bene al cuore”, organizzata dai Rami del Melo. Dopo il grande successo di pubblico ottenuto dalla compagnia Zigo Zago di Sperone lo scorso 2 marzo, è ora il momento dei Mandamentali di scendere in scena nelle serate del 9, 15 e 16 marzo alle ore 20:00 con la commedia “Stu Vascio Nun è Vascio”, diretta da Peppe Sorice.

Le tre serate si preannunciano come tre appuntamenti da sold out, considerando che i biglietti di ingresso sono andati letteralmente a ruba. La compagnia Mandamentali ha già presentato con successo questo spettacolo, ricevendo applausi a scena aperta, sia nella rassegna regionale di Montoro che in quella di Roccarainola. Il loro tour prosegue il 17 marzo a Villa di Briano e successivamente (date da stabilire) a Macerata Campania, San Clemente, Casalnuovo.

La comicità dei Mandamentali, che si impegnano a offrire una valanga di risate nel rispetto del titolo della riuscita rassegna teatrale, è destinata a coinvolgere il pubblico in un’atmosfera divertente e spensierata. Il motto della compagnia, “divertirci per divertire”, ha sempre contraddistinto il loro approccio al teatro, e i “giovincelli” della compagnia promettono di mantenere alta l’energia e la comicità nelle prossime esibizioni.