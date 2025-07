Taurano investe nella tutela ambientale: attivati i contenitori per l’olio esausto e i farmaci scaduti

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Taurano rendono noto che, nell’ambito delle politiche di tutela ambientale e di gestione sostenibile dei rifiuti, sono stati attivati due nuovi punti di raccolta dedicati a rifiuti speciali di uso domestico: l’olio vegetale esausto da cucina e i farmaci scaduti.

Nuovo contenitore per l’olio da cucina usato

È stato installato un raccoglitore dedicato alla raccolta dell’olio vegetale esausto da uso domestico in via Monsignor Romano Borrasi, accanto al contenitore per gli abiti usati.

Si ricorda alla cittadinanza che gli oli devono essere conferiti esclusivamente in bottiglie di plastica ben sigillate, che andranno poi depositate all’interno del raccoglitore.

Questa iniziativa ha lo scopo di evitare lo smaltimento improprio dell’olio, che rappresenta una seria minaccia per il sistema fognario, le acque e il suolo.

Contenitore per farmaci scaduti

È stato inoltre installato un contenitore per la raccolta dei medicinali scaduti, posizionato in prossimità della Farmacia Caracciolo, in via Michelangelo Longo n. 25.

L’abbandono improprio dei farmaci può avere gravi conseguenze ambientali, e il corretto conferimento permette di salvaguardare l’ecosistema e la salute pubblica.

Un impegno concreto per un futuro sostenibile

Attraverso questi due interventi, il Comune di Taurano compie un passo importante nel miglioramento dei servizi ambientali locali, promuovendo una cultura del rispetto e della responsabilità collettiva.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale rivolgono un appello a tutti i cittadini affinché facciano uso corretto dei nuovi strumenti messi a disposizione, nel rispetto del buon senso civico e a favore della salvaguardia del territorio.

“La cura dell’ambiente comincia da gesti semplici ma fondamentali. La collaborazione di ciascuno è essenziale per costruire una comunità più consapevole e sostenibile.”